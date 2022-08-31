Fethiye Fenerbahçeliler Derneği'nden Fethiye Adliyesi ile Fethiyespor'a ziyaret

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MUĞLA (AA) - Fethiye Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, Fethiye Cumhuriyet Başsacvısı Günşafak Karartı, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan ile Fethiyesspor'u ziyaret etti.

Başsavcı Karartı, dernek başkanı Cihan Ünal yönetimini makamında ağırladı. Ünal, Karartı'ya Fenerbahçe atkısı hediye etti. Ünal ile yönetimi daha sonra Ungan'ı ziyaret etti ve Ungan'a da Fenerbahçe atkısı hediye edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele den Fethiyespor'u da ziyaret eden Ünal ve yönetimi Fethiyespor Kulüp Başkanı Esat Bakırcı'ya Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde kulüp için toplanan bağışı teslim etti.

Ünal, Fethiyespor'un her zaman desteklediklerini söyledi.

Ziyaret dolayısıyla mutluluk duyduğunu ifade eden Bakırcı, Ünal ve yönetimine teşekkür etti.





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