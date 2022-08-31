Fethiye açıklarında geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında balıkçı teknesi içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 65 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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