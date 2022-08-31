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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık-Sen Muğla Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA

Sağlık-Sen Muğla Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

MUĞLA (AA) - Sağlık-Sen Muğla Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Özcan Çiçek, yeniden başkanlığa seçildi.

Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurula Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan ve Yusuf Dural, Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çevre illerden gelen şube başkanları katıldı.

Genel kurulda konuşan Durmuş, Sağlık Bakanlığının yaptığı son düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

Sağlık çalışanlarının en büyük sorununun performansa bağlı ücret ödeme sistemi olduğunu söyleyen Durmuş, "Biz bu sistemin muhakkak değiştirilmesi gerektiğini, daha adil bir sistemin oluşturulması gerektiğini hep söylüyorduk. Muhataplarımıza bu sistemin adaletsizliğini hep anlattık. Sağlık Bakanlığının son yaptığı düzenlemeler, bizim performans sistemine karşı yaptığımız tüm eleştirilerin dikkate alındığı bir düzenleme oldu." dedi.

Durmuş, yasada yapılan düzenlemede ve çıkan yönetmelikte çalışanları mutlu eden maddeler varsa bunun altında Sağlık-Sen'in imzası bulunduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin çok uzun olduğunu anlatan Durmuş, "Sağlık çalışanlarının aile yaşamı ile iş yaşamı uyumlu hale gelmeli. Biz hep 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamının yapılması gerektiğini söylüyorduk. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız 85 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu. Bu hem sahada görev yapan arkadaşlarımıza hem de atama bekleyen arkadaşlarımıza can suyu olacak. Bunun her yıl düzenli olarak devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Milletvekili Gökcan ise salgınla mücadelede en büyük yükün ve görevin sağlık çalışanlarında olduğunu ve sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyledi.

Divan Başkanı olarak konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural de salgın sürecinde sağlık çalışanlarının insan üstü bir gayret gösterdiğine dikkati çekti.

6. Dönem Toplu Sözleşme masasında önemli kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Dural, pek çok sorunun çözüme kavuşması ve taleplerin kazanıma dönüşmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Genel Kurulda, yeniden Muğla Şube Başkanı seçilen Özcan Çiçek ise 4 yıldır "durursan yorulursun" şiarıyla durmadan, yorulmadan ülke ve Muğla için çalıştıklarını kaydetti.

Her yıl üye sayılarını artırarak 3 bin 200 üyeye ulaştıklarını anlatan Çiçek, diğer sendikalar gibi sadece yetki süreçlerinde değil, her zaman sahada olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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