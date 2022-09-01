Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" düzenlenecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Klasik müziğin ustaları ve gençleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek "Opus Müzik Festivali"nde bir araya gelecek.

9-10 Eylül'de Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde, uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren, piyanonun genç yıldızları İlyun Bürkev ve Ayşe Cemre Ağırgöl, kemanın dünya sahnelerindeki genç ismi Naz İrem Türkmen ile buluşacak.

10 Eylül'de de 120 yıllık Alman Devlet Opera Oda Orkestrası (Berlin Deutsche Oper Kammer Orchestra), Türk orkestra şefi Gürer Aykal tarafından yönetilecek, iki Türk solist Burak Bilgili ve Burcu Hancı da konserde sahne alacak.

Türkiye'nin direncini ve yaşama tutkusunu sergileyecek festivalin simgesi ise Bodrum ve civarında doğal olarak yetişen "Frenk kaktüsü" olacak.

İlki düzenlenecek festivalin sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü opera sanatçısı Burak Bilgili, genel koordinatörlüğünü de Ozan Göktan yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.