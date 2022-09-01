Menteşe'de çıkan orman yangını söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kafaca Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan ormanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine, karadan ulaşımın olmadığı bölgeye 2 helikopter sevk edildi.

Yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.





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