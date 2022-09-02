Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu 2 yabancı uyruklu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Samet Y. idaresindeki 35 AK 9450 plakalı otomobil, Muğla-Köyceğiz kara yolu Çıtlık mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Rus uyruklu Aleksey Aleksandrovıch Chausov (38) ve Alla Chausova (43) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.





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