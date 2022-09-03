Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bulgaristan uyruklu I.H'nin (70) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Fethiye - Antalya kara yolu Zorlar mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen Tefik Gök (55) idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gök'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü I.H gözaltına alındı.









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