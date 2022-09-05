Datça'da salgında ara verilen bit pazarı yeniden kuruldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde salgın döneminde kaldırılan bit pazarında satışlar yeniden başladı.

Atatürk Kent Park'ta kurulan pazarda antika eşyalar, elektronik cihazlar, ikinci el kıyafetler, takı, mutfak ve ev eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunuldu.

Pazarda satış yapan 60 yaşındaki Vildan Akarca, pazara getirdiği kıyafet ve hediyelik eşyaların çoğunun satıldığını ifade etti.

Füsun Sağdıç ise ürünlerini pazarda satma imkanı bulduğunu söyledi.





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