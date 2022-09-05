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Terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü, göçmenlerin arasında yakalandı

AA

Terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü, göçmenlerin arasında yakalandı

MUĞLA (AA) - Terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü, Muğla'nın Datça ilçesinde göçmenlerin arasında sahte kimlikle yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü mensuplarının yurt dışına kaçma girişimlerini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile Datça Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan ve Suriye uyruklu bir grup düzensiz göçmen yakalandı.

Grup içinde Afganistan kimliği gösteren bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, yaptıkları kontrollerde şüphelinin "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. olduğunu belirledi.

E.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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