Datça Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Datça Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Belediye Başkanvekili Can Canbey, başkanlık yaptı.

Canbey, Başkan Gürsel Uçar'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Haluk Laçin, iki yıl önce ilçenin asbestli su borularının değiştirileceği yönünde belediyeden açıklama yapıldığını ancak MUSKİ'nin 8 ayda yüzde 95 zam yapmasına rağmen herhangi bir yatırım yapılmadığını bildirdi.

İlçe halkının yıllardır tehlike saçan asbestli borulardan akan suyu tükettiğini savunan Laçin, bu konuda çalışma yapılmasını istedi.

​​​​​​​Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

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