Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tayfun Çilenger'in (29) kullandığı 48 AGR 069 plakalı otomobil, Tuzabat Mahallesi Yatağan-Milas istikametinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çilenger'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çilenger'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.





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