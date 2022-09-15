Fethiye'de alzaymır hastaları için hazırlanan "Beni Unutma" projesi tanıtıldı

MUĞLA (AA) - Fethiye Alzheimer Derneği tarafından hazırlanan ve AB Sivil Düşün Ofisince desteklenen, "Beni Unutma" projesinin tanıtımı yapıldı.
Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, "Beni Unutma" proje kapsamında bugüne kadar yapılanlar antarıldı, hazırlanan kısa filmin ilk gösterimi yapıldı.
Filimde hasta yakınları yaşadıkları anlattı, uzmanlar tarafından da hastalık hakkında bilgi verildi.
Toplantıya Fethiye Halk Eğitim Müdürü İsmail Cazağ, İş-Kur Müdürü Şükrü Özdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Ruhsar Doyruk, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, davetliler ile hasta yakınları katıldı.