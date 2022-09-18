Muğla'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan kadınlar, bisikletlerini balonlarla süsleyerek, Cumhuriyet Meydanı, Recai Güreli Caddesi ve Hasan Ercan Caddesi'nden Ayin Karaca Kavşağı'na kadar pedal çevirdi.

Yaklaşık 2 saat süren ve 75 kadının katıldığı etkinliğe, çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Organizasyon sorumlusu Aylin Bal, yaptığı konuşmada, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun onuncu yılında 32 ülkede ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadınların rengarenk kıyafetlerle ve süsledikleri bisikletleri ile etkinliğe katıldıklarını dile getiren Bal, organizasyonun bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için düzenlendiğini kaydetti.

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