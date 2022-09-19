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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

AA

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Emirbeyazıt İlkokulu öğrencisi Elif Yıldız ve Dumlupınar İlkokulu öğrencisi Mehmet Kaplan’ın okuduğu şiirle tören sona erdi.

- Marmaris

Marmaris'te 19 Eylül Gaziler Günü, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli askerlerin de katılımıyla törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı'ndan Deniz Yüzbaşı Servet ile Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan tarafından yapıldı.

Törene, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören askeri bandonun mini konseriyle son buldu.

- Bodrum

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından lise öğrencisi şiir okudu. Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras bazı resmi kurum, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilciler ile gaziler katıldı.

- Fethiye

Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılasından sonra Kaymakam Alper Balcı, Belediye Başkanı Alim Karaca ile ilçe protokolü, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

- Datça

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Garnizon Komutanı Hilmi Özkan ve Kıbrıs Gazisi Kurmay Albay Erdal Candan yaptı. Törenin ardından protokol üyeleri ve gaziler kahvaltıda bir araya geldi.

Törene Kaymakam Mesut Çoban, Belediye Başkan Vekili Mutlu Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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