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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da hayırseverlerin yaptırdığı iki okul törenle açıldı

AA

Bodrum'da hayırseverlerin yaptırdığı iki okul törenle açıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan iki okulun açılışı gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde hayırsever Ögeday Akın'ın merhum babası adına yaptırdığı Umurça Ömer Akın İlkokulu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, hayırseverlere teşekkür ederek, "Bina bir taş, toprak, beton ama içerisinde büyük bir manevi ağırlık var, bir hayır var. Dolayısıyla burada öğretmenlerimiz, velilerimiz ve burada eğitim alan öğrencilerimizin üzerinde bir manevi sorumluluk doğmuş oluyor." dedi.

Ögeday Akın ise depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkılan okulun yerine yenisini yaptırdıklarını, eğitim öğretimin başlanmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Daha önce önünden geçerken okulun yıkıldığını görünce üzüldüğünü dile getiren Akın, "Babam çocukları çok sever ve eğitime de önem verirdi. Buraya okul yaptırma düşüncemi amcam ve eşimle paylaştıktan sonra girişimlere başladık ve bugünlere geldik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 8 derslik, 2 anasınıfı, spor salonu ve çok amaçlı salonun bulunduğu okulun açılışı gerçekleştirildi.

Turgutreis Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan 16 derslikli Recai Ahmet Ersan Ortaokulu'nun da açılışı yapıldı.

Törenlere, Bodrum Kaymakamı Bayar, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

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