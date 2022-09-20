Muğla açıklarında geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında tespit edilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Datça açıklarında lastik bot ve can salı içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 48 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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