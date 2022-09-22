Muğla Ula'da orman yangını başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.





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