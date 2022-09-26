Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Foça Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ilerleyen 48 CT 835 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak dışarı çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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