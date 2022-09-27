Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan bir ara sokağa asfaltlama çalışması için gelen Yılmaz Kundakçı'nın kullandığı 48 TU 238 plakalı asfalt kamyonu, istinat duvarının çökmesi sonucu devrildi.

Kamyon iş yerinin duvarına çarparak dururken, kasasındaki asfalt iş yerinin önüne döküldü. Bölgede polis ve zabıta ekiplerince güvenlik tedbiri alındı.

Kamyon sürücüsü Kundakçı'nın yara almadan atlattığı kazada, asfalt kamyonunda hasar oluştu. Sokağı ve iş yerini kapatan asfalt kamyonu vinç yardımıyla kurtarıldı.

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