TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor Sinem Yıldız'ı kadrosuna kattı

MUĞLA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Sinem Yıldız ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Filenin tecrübeli isimlerinden Sinem Yıldız'ı kadroya bağlayan takım, yeni transfer için Gümbet Tesislerinde imza töreni düzenledi.

İmza törenine, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum Belediyesi Bodrumspor As Başkanı Fatih Öztarakçı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkan Yardımcısı Ayşen Kılıç Bozan, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Dağoğlu, Basın Sözcüsü Handan Yazıcıoğlu, antrenör Adnan Kıstak'ın da arasında olduğu yetkililer katıldı.

Törende konuşan Ayşen Kılıç Bozan, Bodrum'un kızı ve iş insanı olarak voleybolu güçlendirmek adına severek yönetime katıldığını söyledi.

Yeni transferler olduğunu, Sinem Yıldız'ı da bu kapsamda kadroya dahil ettiklerini ifade eden Bozan, "Bodrum için, Bodrum'un spor anlamında ülkeye çok güzel şekilde iz bırakacağımızı düşünerek çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bu anlamda yolumuz açık olsun." dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu da Belediye Başkanı Ahmet Aras ve antrenör Adnan Kıstak'ın katkılarıyla Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımının kurulduğuna dikkati çekerek, "Takımımızın çok başarılara imza atacağına inanıyorum. Yeni transferimiz Sinem Yıldız'da çok başarılı bir sporcu. Hayırlı uğurlu olsun, tamımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Amaçlarının ve hedeflerinin Bodrum'u voleybolun yarımadası yapmak olduğuna işaret eden Basın Sözcüsü Handan Yazıcıoğlu ise, "Başta Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Kulüp Başkanımız Rıza Karakaya ve ardından da Adnan Kıstak hocamız ile bu yola çıktık. Burada gerek yönetim kurulu üyeleri, gerekse Bodrum halkı bize bu konuda çok destek oldu. Hedefimiz 1. Lig ama esas hedefimiz Sultanlar Ligi. Bu yolda da bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

En son Adam Voleybol Spor Kulübünde oynayan ve kariyerinde Türk Telekom, Göztepe, Ankaragücü, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlarda da oynayan Sinem Yıldız da böyle güzel bir oluşum içinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Güzel bir takım kuruldu. Umarım 1. Lig'e çıkarız ve Bodrum halkını gururlandırırız." açıklamasını yaptı.

Yıldız ile bir yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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