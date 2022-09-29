Muğla 5 yaş okullaşma oranında yüzde 100 hedefine ulaştı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da okul öncesi çağ grubu 5 yaştaki okullaşma oranında yüzde 100 hedefine ulaşıldığı bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada,



2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze eğitim yaparak sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını, okulların açık olması sayesinde hızlı normalleşmeyi sağladıklarını söyledi.



Öğretmen motivasyonunun önemine dikkat çeken İl Müdürü Emre Çay, “Eğitimde en etkili kişi öğretmendir. Öğretmenimizin gönlünde yer etmeyen hiçbir proje, hiçbir program başarılı olamaz. Öğretmenlerimiz okullarında, öğretmenler odasında kendilerini, aile ortamında gibi huzurlu hissetmeli. Öğretmenler odası, okulun kalbi gibidir. Burada ritim bozulursa tüm okulun ahengi, uyumu bozulur. Öğretmenlerimize her konuda destek vermeye devam ediyoruz." dedi.



Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde yürüttüğü Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’nin başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çeken Çay, proje kapsamında 75 okulun bakım, onarım ve tadilatının tamamlandığını dile getirdi.



Muğla’nın 5 yaş okullaşma oranında yüzde 100 hedefine ulaştığını ifade eden İl Müdürü Emre Çay, şunları söyledi:



"5 yaş okul öncesi okullaşma oranının ülke genelinde yüzde 100’e ulaştırılması hedefi doğrultusunda, valimizin destek ve himayelerinde yürütülen çalışmalar neticesinde ilimizde 5 yaş okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100’e yükseldi. Bu yıl da aynı hedefe ulaşacağımıza inanıyor özverili çalışmalarınız ve çabalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri yürekten alkışlıyorum." dedi.



Çay, Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlı çırak-kalfa sayısının 10 bine ulaştığını, bu merkezlerden mezun olan gençlerin istihdama da olumlu yönde katkı sağlanacağını ifade etti.







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