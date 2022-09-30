Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği devam ediyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilk kez düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliğinin üçüncü gününde sporcular, Dünya Akro Kupası ile Türkiye Akro Kupası'nda en iyi puan alabilmek için mücadele etti.

Babadağ Teleferik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı ile Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğinde, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da başlayan etkinliğe 49 ülkeden 4200 sporcu katılıyor.

Babadağ'ın 1200 ile 1700 metredeki pistlerinden havalanan yamaç paraşütü pilotları, gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptı. Hakemler tarafından değerlendirilen yarışmacılar, Belcekız sahilinde belirlenen alana iniş yaparak en iyi puanı almaya çalıştı. Üç gün sürecek yarışların ardından kategorilerine göre en fazla puanı alan sporcular ödüllendirilecek.

Wingsuit (yarasa adam uçuşu), base jump (serbest düşüş), speed fly, tandem yamaç paraşütü gösterileri yapılan etkinlik, 2 Ekim'de sona erecek.

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