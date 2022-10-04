Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Arrow", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki lüks mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.

2020 yılında Hollanda'da üretilen yat, sinema salonu, buhar odası, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

1 VİP olmak üzere 6 süit kamarada 12 misafir ağırlayabilen lüks yatta, 19 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatın ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.