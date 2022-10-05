Bodrum'da öğrenciler hayvan bakım evinde tişört boyama etkinliğine katıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Öğrenciler ve vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sahipsiz hayvanları ziyaret etti.

Etkinliğe, ilçenin çeşitli bölgelerinden gelen öğrenciler katıldı. Öğrenciler, yetkili personel ve veteriner hekim eşliğinde merkezdeki rehabilitasyon evresinden geçen kedi ve köpeklerle vakit geçirdi.

Müdürlük yetkilileri, barınakta bakımı yapılan hayvanlar hakkında çocuklara çeşitli bilgiler verirken öğrenciler, barınakta kendileri için hazırlanmış alanda tişört boyama etkinliğine katıldı.

Bakımevini ziyaret eden 10 yaşındaki Yaman Dursun'un "Sessiz Dostlarım" şiiri ise beğeni topladı.

Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Müsgebi Mahallesi'ndeki Berhan Taha Bakır Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Yurt, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Hayvanları Koruma Günü nedeniyle geçici bakım evinde sağlığına kavuşan iki köpek ise Berhan Taha Bakır Anaokuluna sahiplendirildi.

Anaokulu yetkilileri tarafından Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünden talep edilen ve sağlığına kavuşmuş iki köpek okulun bahçesine kurulan kulübeye yerleştirildi.

Yurt, alanın açılış kurdelesini anaokulu yetkilileri ve çocuklarla birlikte kesti.

Öte yandan, 10 okuldan binin üzerinde öğrencinin, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün araçlarıyla 7 Ekim'e kadar Torba ve Turgutreis Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine getirileceği bildirildi.

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