Muğla'da kaçak 21 bin makaron ele geçirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde evinde kaçak sigara üreten şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu, A.T'nin evinin bir odasında bandrolsüz kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, elektrik düzenekli 2 sigara basma makinesi, motorlu kompresör makinesi, 21 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı), 800 adet doldurulmuş kaçak sigara ve 7 kilogram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

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