Bodrum'da zabıta ekipleri fırın ve pastanelerde denetim yaptı

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırın ve unlu mamuller işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Bodrum merkez ile Gümbet Mahallesi'nde 61 fırın ve unlu mamuller işletmesini denetleyen ekipler ekmek, poğaça ve simit gibi ürünlerin gramajlarını denetlerken tesislerdeki üretim hijyen koşullarını, çalışanların bone ve eldiven takıp takmadıklarını da kontrol etti.

Denetimlerde 7 işletmeye genel temizliğin yetersizliğinden ilgili yönetmelik kapsamında tutanak tanzim edildi. Bir işletmenin de ruhsatsız olarak ticari faaliyette bulunduğu tespit edilirken Ruhsatsız İş Yeri Tutanağı tutularak Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gerekli yasal işlemlerin yapılması için gönderildi.

İşletmelerden bazılarını hijyen kuralları konusunda uyaran Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve halk sağlığını tehdit edecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek istediklerini bildirdi.

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