Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Ali Can Alp
Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 73 Erdem Çetinkaya), Süleyman Güneş (Dk. 67 Drazic), Jahovic (Dk. 66 Koray Kılınç), Üzeyir Ergün, Onur Akbay (Dk. 80 Ali Aytemur), Cenk Şen (Dk. 66 Bahadır Erol), Recep Aydın
Sakaryaspor: Furkan Köse (Dk. 15 Cihan Topaloğlu), Çağlayan Menderes, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 46 Donkor), Nalepa, Hüsamettin Tut (Dk. 46 Roshi), Hakan Yavuz, Ozan Sol (Dk. 73 Emirhan Aydoğan), Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Burak Süleyman), Hurşit Taşcı, Ümit Kurt
Goller: Dk. 19 ve 26 Kenan Özer, Dk. 36 ve 90+3 Samet Yalçın, Dk. 58 Jahovic (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 72 Çağlayan Menderes (Sakaryaspor), Dk. 27 Jahovic, Dk. 33 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)
MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Bodrumspor, sahasında Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti.