Muğla'da çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada, 2400 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezara rastlandı.



Meşelik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Baki Karabacak (55), tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna bir taş takıldı. Taşı kontrol eden Karabacak, bunun bir mezara ait olduğunu düşünerek durumu Milas Müzesi yetkililerine bildirdi.

Tarlaya gelen müze görevlileri, burada kurtarma kazısı başlattı.

Kazı sonucunda, Helenistik döneme ait olduğu ve 2400 yıl öncesine tarihlendiği düşünülen oda mezar bulundu.

Tarladaki kurtarma kazılarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.











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