Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü.

Gümüşlük Mahallesi'nden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.