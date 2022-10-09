Marmaris'teki bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki bazı apart ve otellerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Kontrollerde konaklama belgesi, kimlik ile pasaportları olmayan Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu 66 düzensiz göçmenin bir otelde kaldığı belirlendi.

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen düzensiz göçmenler yakalanarak polis merkezine götürüldü. Otel işletmecisine ise kimlik bildirimi yapmadığı için idari yaptırım uygulandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.



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