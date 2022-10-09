Bodrum'da müzisyenler, Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde müzisyenler, Onur Şener'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup, ellerindeki enstrümanlarla 30 dakika boyunca ayakta sessizce durarak eylem yaptı.

Eylemin ardından müzisyen Onur Şener’in fotoğrafının bulunduğu alana karanfil bırakıldı.

Onur Şener'in öldürülmesini protesto eden müzisyenler, daha sonra dağıldı.

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