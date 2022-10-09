Muğla'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Dikmekavak Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 ZL 9840 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle sulama kanalına devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Bahadır Bahar ve Şernaz Bulut araçtan çıkarıldı.

Yaralanan 2 kişiye, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Kanala devrilen otomobil, itfaiye ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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