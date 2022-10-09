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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da imece usulü şükür yemeği geleneği yaşatılıyor

AA

Muğla'da imece usulü şükür yemeği geleneği yaşatılıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde vatandaşların imece usulü gerçekleştirdiği şükür yemeğinin 20'ncisi yapıldı.

Karadere Mahallesi’nde 22 yıl önce meydana gelen hortum felaketinin bir daha yaşanmaması amacıyla mahalle halkı her yıl şükür yemeği düzenliyor.

İmece usulü yapılan şükür yemeği bu yıl da Karadere sahilinde düzenlendi.

Şükür Yemeğine Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve binlerce vatandaş katıldı.

Yemeklerin yenmesinin ardından hortum ve afetlere karşı dua edilirken daha sonra yağmur duasında bulunuldu.

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