Muğla'da imece usulü şükür yemeği geleneği yaşatılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde vatandaşların imece usulü gerçekleştirdiği şükür yemeğinin 20'ncisi yapıldı.

Karadere Mahallesi’nde 22 yıl önce meydana gelen hortum felaketinin bir daha yaşanmaması amacıyla mahalle halkı her yıl şükür yemeği düzenliyor.

İmece usulü yapılan şükür yemeği bu yıl da Karadere sahilinde düzenlendi.

Şükür Yemeğine Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve binlerce vatandaş katıldı.

Yemeklerin yenmesinin ardından hortum ve afetlere karşı dua edilirken daha sonra yağmur duasında bulunuldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.