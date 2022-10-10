Datça'da arama kurtarma ekibi ilkokul binasının bakımını yaptı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) bir ilkokulun binasının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

İlçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Karaköy Mahallesi'ndeki Karaköy İlkokulunda bulunan 3 derslikli, 31 öğrencisi olan okulda MAG-AME ekibi badana, boya, temizlik ve bakım onarım çalışması yaptı.

Okula gönüllüler tarafından bağışlanan malzemelerde konuldu.



MAG-AME ekibinin sadece acil durumlarda değil, ihtiyaç olan her alanda bir araya geldiği kaydedildi.​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.