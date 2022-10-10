Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, yeniden adaylığı açıkladı

MUĞLA (AA) - Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, yeniden aday olacağını belirterek, projelerini anlattı.

Ayhan, Marmaris'te bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılından bu yana yürüttüğü Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi sürecinde önce dünyanın en büyük tur operatörü Thomas Cook’un iflası, bir kaç ay sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, son iki yıldır yaşanılan orman yangınları, su baskınları ve şiddetli dolu yağışı, tüm dünyada etkisini her geçen gün daha çok hissettiren Rusya-Ukrayna Savaşının etkileri gibi oldukça zorlu bir dönem geçirdiklerini söyledi.



Görev süreleri içinde ekip arkadaşlarıyla elini taşın altına koymaktan çekinmediklerini belirten Ayhan, "Yaşanılan süreçte üyelerimizin sorun ve taleplerini yereldeki kurumlarla çözebiliyorsak onlarla çözdük, çözemediysek birliğimize ve ilgili bakanlıklara ilettik ve büyük oranda çözüme kavuşturduk. Odamız bütçesinden üyelerimiz adına teminat yatırmak suretiyle 2 kez Nefes Kredisi, İşe Devam Kredisi, Çek Ödeme Destek Kredisi, Erken Rezervasyon Geri Ödeme Kredisi, Turizm Destek Kredisi, Gerçek Kişi üyelerimize Can Suyu Kredisi gibi finansal destekler çıkarılmasını sağladık." dedi.

Yaşanılan sıkıntılara rağmen Marmaris ekonomisinin bel kemiği olan turizm sektörünün sürdürülebilirliği adına 2019 yılından bu yana 9 ulusal ve uluslararası fuara katıldıklarını anlatan Ayhan, olası turist kaybını engellemek adına 40 bin avro bütçe ile Marmaris'i İngiltere pazarında tanıttıklarını ifade etti.

Büyük bir tur operatörü ve Muğla Valiliği iş birliğinde dijital ortamda yaptıkları çalışma ile İngiltere'de yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşıp, 28 bin 354 ilave rezervasyon yapılmasını sağladıklarını anlatan Ayhan, "Bu rezervasyonlar neticesinde 20 milyon avro civarında ilave bir geliri ilçemiz gayri safi hasılasına kazandırdık. Bu rakamları verebiliyorum çünkü çalışma dijital ortamda yapıldığı için tıklama sayıları ve diğer veriler ölçülebiliyor. Birleşik Krallık İstatistik Ofisi verilerine göre 1 İngiliz ülkemizi ziyaretinde ulaşım giderleri hariç ortalama 712 avro harcama yapıyor, ortalama tatil süresi 10 gün." diye konuştu.

Eğitim, kazı alanları, kültür varlıklarını turizme kazandırma, turizmi canlandırma, coğrafi işaret, arıcılık ve bal alanında da önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ayhan, şunları söyledi:

"Görev süremiz boyunca yapmış olduğumuz tüm bu çalışmaların ödülünü A Sınıfı Akreditasyon Belgemizi yenileyerek aldık. Zorlu süreç boyunca, tüm dünyanın yeni bir düzene evrildiği bir dönemde hizmet kalitemizi korumayı başardığımızın tescili oldu bu belge. Destek veren tüm üyelerimize ve personel arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Marmaris Ticaret Odası Organ Seçimleri de 30 Ekim 2022 Pazar günü Marmaris Sabancı Lisesi’nde 13 farklı sandıkta gerçekleşecek. Seçimlerimizin Odamıza ve Marmaris’imize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm üyelerimizi 30 Ekim tarihinde oy kullanmaya davet ediyorum. bBu seçimlerde oy pusulamızın rengi mavi olacak. Tüm üyelerimizden bu dönem için helallik, önümüzdeki oda seçimlerinde de mavi listeyi desteklemelerini rica ediyorum."





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