Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Martı Koyu sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik botu KB-15 tarafından kara üzerinde tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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