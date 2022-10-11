Bodrum'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde boş su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Türkkuyusu Mahallesi'ndeki su kuyusuna bir kedi yavrusunun düştüğü ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi belirtilen adrese gitti.

Ekipler, kedi yavrusunu düştüğü yaklaşık 10 metrelik kuyudan kurtararak yaşam alanına bıraktı.

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