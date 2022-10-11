İngiliz bisikletli gezgin çift Türkiye'ye hayran kaldı

MUĞLA (AA) - Bisikletle Avrupa turuna çıkan İngiliz emekli pilot Chris Teale ve eşi, Türkiye'ye hayran kaldı.

Avustralya'da yaşayan 3 çocuk sahibi Chris (62) ve eşi Celia Teale (61), denizaşırı ülkelere seyahat etme kararı aldı.

Önce ABD, Meksika ve İngiltere'yi gezen çift, bisikletle Avrupa turu yapmak istedi. 24 Haziran'da Fransa'dan tura başlayan 40 yıllık evli çift, Avrupa turunun ardından Türkiye'ye geldi. Ülkenin doğal güzelliklerine hayran kalan Teale çifti, Bodrum ilçesine ulaştı.

Chris Teale, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'de doğduklarını, 32 yıl önce Avustralya'ya yerleştiklerini söyledi.

Salgın döneminde evde kalmaktan çok sıkıldıklarını ve denizaşırı ülkelere gitme kararı aldıklarını belirten Teale, şöyle konuştu:

"Sydney'den Havai, Los Angeles, Mexico City, Miami ve Londra'ya uçtuk. Londra yakınlarında 2 bisiklet aldık. Feribotla Fransa'ya geçtik. Avrupa'da bisiklet turu yapmak için yola çıktık. Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Slovakya, buraları gezdik. Karadeniz’e ulaştığımızda güneye inmeye karar verdik. Sonunda favori ülkemiz Türkiye'ye ulaştık. İstanbul'a ulaştığımızda bisikletleri bırakıp yürüyerek gezdik. Türkiye'de hep sıcakkanlı karşılandık. Herkes 'Yardıma ihtiyacınız var mı, yemek yediniz mi?' diye sordu. Sonunda Bodrum'a ulaştık."

- "Bisiklet tutkunlarını Türkiye'ye davet ediyorum"

Teale, yaklaşık 4 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdiklerini, Bodrum'dan sonra uçakla Londra'ya, ardından da Avustralya'ya gideceklerini anlattı.

Türkiye'ye yeniden gelmeyi çok istediklerini aktaran Teale, "Tekrar Türkiye'ye gelip güney kısmını bisikletlerimizle gezeceğiz. İnsanlar çok iyi, hava çok çok güzel, fiyatlar çok uygun, yemekler çok güzel. Yolculuğumuz boyunca küçük oteller ve kiraladığımız evlerde kaldık. Bisiklet tutkunlarını Türkiye'ye davet ediyorum. Bisiklet turu için çok iyi." diye konuştu.

Eşi Celia Teale de yolculuklarının Türkiye'de her geçen gün daha da güzelleştiğini dile getirerek, "Daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiştim. İlk defa geldim. Bir daha gelmek istiyorum. Türkiye'nin her yerini görmek istiyorum. Yolculuk benim için zor geçmedi. Bu tur için daha önceden antrenman yapmanıza gerek yok. Sadece bisiklete binip yola çıkmak yeterli." ifadelerini kullandı.

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