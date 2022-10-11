Muğla'da ulusal ve uluslararası yarışlarda başarılı olan sporcular ödüllendirildi

MUĞLA (AA) - Muğla’da, Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'yı temsil eden tüm sporcularla gurur duyduklarını söyledi.

Sporu tarif ederken sadece rekabetin kazandığı, fiziksel ve bedensel bir faaliyet olarak görmenin doğru bir tanımlama olmadığını belirten Tavlı, "Spor aynı zamanda kişinin ruhsal ve sosyal gelişimine de katkı sağlayan önemli bir olgudur. Bu nedenle sporu sadece yarışmak değil bir yaşam biçimi olarak değerlendirmek, hayatımızın bir parçası olarak görmek son derece önemli." dedi.

Son 4 yılda Muğla'ya 240 milyon lira gençlik ve spor yatırımı yapıldığını anlatan Tavlı, yatırımı devam eden 133 milyon tutarında da proje olduğunu kaydetti.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise profesyonel spor dallarında elde edilen başarının kaynağının amatör spor dallarına verilen destekten geçtiğini söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da geleceğin teminatı çocukları ve gençleri sadece bilişsel ve akademik becerilerini geliştirmekle değil aynı zamanda bedensel, fizyolojik, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini de desteklediklerini ifade etti.

Çay, çocukların ve gençlerin en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini sağlamak, sporu bir yaşam biçimine dönüştürerek hayatları boyunca bunu sürdürmeleri için çaba gösterdiklerini dile getirdi

Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş ise Muğla'ya yapılan spor yatırımlarının başarıyı da getirdiğini, bundan sonraki ödül törenlerini stadyumlarda yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından alanında başarılı 476 sporcuya ödüllerini Muğla Valisi Orhan Tavlı ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.





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