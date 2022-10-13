Bodrum açıklarında yelkenli teknedeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yelkenli teknedeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli teknedeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik gemisiyle karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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