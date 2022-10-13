Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir camide çıkan yangın söndürüldü.

Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Osman Gazi Dereli Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın camide hasara yol açtı.

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