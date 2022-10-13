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Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu

AA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 84 yaşındaki adam, kaybolduktan bir gün sonra dere yatağında bulundu.

Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 84 yaşındaki adam, kaybolduktan bir gün sonra dere yatağında bulundu.

Bayır Mahallesi'ndeki evinden dün öğlen saatlerinde ayrılan Murat Ülgen'den (84) bir daha haber alamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.

Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan askerler, AFAD ve UMKE ekipleri, iz takip köpekleriyle arama yaptı.

Ülgen, ekipler tarafından evine 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Ülgen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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