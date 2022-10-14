Bodrum Turizm Forumu'nda "mavi ekonomi" konuşuldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen turizm forumunda, "mavi ekonomi" konusu ele alındı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı, Akdeniz Turizm Vakfı, Amerikan Hastanesi The Bodrum Cup Komitesi iş birliğiyle ilçedeki bir otelde düzenlenen ve odağı "mavi ekonomi" olan Bodrum Turizm Forumu'nda, mavi biyo-teknoloji, deniz taşımacılığının karbondan arındırılması, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği, açık deniz yenilenebilir enerji kaynakları, doğal gelgit kontrolü, mavi karbon gibi çalışmalar değerlendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere, katılımcıların Akdeniz'deki mavi ekonomiyi birlikte yürütebilme ve daha fazla katma değer üretebilme konularını konuştuğunu söyledi.

Toplantıda, turizmdeki ortak sorunların da ele alındığını aktaran Gürün, bu konular hakkında çözüm önerileri bulunmaya çalışıldığını dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da forumda, turizm profesyonellerini, akademisyenleri, siyasetçileri ve bilim insanlarını bir araya getirdiklerini kaydetti.

Amaçlarının sektörde karşı karşıya kalınan krizleri görüşmek, bu konularda da çözüm yolları aramak olduğunu dile getiren Aras, Bodrum'u mavi ekonominin dünyadaki lideri konumuna getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Akdeniz Turizm Vakfı Genel Sekreteri Adesewa Josh ise Bodrum'un Akdeniz havzasında turizm açısından öncü ve öne çıkan bir destinasyon olduğunu anlattı.

Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, mavi ekonomi, mavi ekonominin etkileri ve Akdeniz'de mavi ekonomiyi ortak nasıl ileriye götürebileceklerini tartıştıklarını, birçok ülkeden atılımcıların yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Foruma Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Tony Zahra'nın yanı sıra Türkiye ve farklı ülkelerden gelen turizmciler ve üst düzey yöneticiler katıldı.

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