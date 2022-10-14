Bodrum'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Mithat Z'nin kullandığı plakası öğrenilmeyen hafriyat kamyonu, Torba-Gölköy kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunu kapatan kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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