Bodrum-Datça arasında 863 feribot seferi yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri arasında deniz ulaşımı kapsamında, yıl başından bu yana 863 feribot seferinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kentin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Bodrum ve Datça'da, Büyükşehir Belediyesinin karşılıklı feribot seferleri devam ediyor.

Turizm sezonunun yoğun olduğu aylarda karşılıklı feribot seferleri 4'e yükseltilirken sezonun sona ermesiyle safer sayıları karşılıklı 2'ye düşürüldü.

Bodrum-Datça seferleri, eylül ayı itibarıyla 09.00 ve 16.00 saatlerinde karşılıklı yapılıyor.

İki ilçe arasında 1 Ocak'tan bugüne kadar 863 feribot seferi düzenlendi, 68 bin 597 yolcu ve 16 bin 792 araç taşındı.

Seferlerden, 65 yaş üstü ve engelli 8 bin 860 kişi ücretsiz faydalandı.



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