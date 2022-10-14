Fethiye'de kalkış sırasında pistte sürüklenen yamaç paraşütü pilotu yaralandı

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde kalkış sırasında pistte sürüklenen Litvanya uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Rytis Grendelis (37), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre yükseklikteki pistinde hazırlıkların ardından yamaç paraşütüyle kalkış yaptı. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen Grendelis, pistten aşağıya yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Grendelis, sedyeye alınarak ambulansa ulaştırıldı.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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