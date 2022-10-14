Fethiye’de “Dönüşüm geri değil, ileri dönüşümdür” sergisi açıldı

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Muğla (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle "Dönüşüm geri değil, ileri dönüşümdür " sergisinin açıldı.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde gerçekleşen sergide, denetimli serbestlikten yararlananların, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerden yaptığı eserler yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ise amaçlarının cezalandırmaktan çok bireyleri iyileştirip, topluma tekrar kazandırmak olduğunu söyledi.



Karartı, "Tüm eserler, hakkında denetim serbestlik kararı verilen ve uyuşturucu madde kullanan hükümlülerin, bir aylık gibi kısa bir sürede oluşturdukları sanat eserleridir." dedi.

Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger ise projenin amacının haklarında denetimli serbestlik kararı bulunan kişilerin, boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Törene, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.









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