Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerinde sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bodrum Ukraynalılar Derneği üyeleri, Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanarak saldırıları protesto etti.

Gruptakiler hoparlörden çaldıkları marşlar ve açtıkları pankartlarla sivilleri hedef alan füze saldırılarını kınadı. Eylemde ayrıca dernek tarafından savaş mağdurları için bağış da toplandı.

Dernek Başkanı İrina Demiroğlu, füze saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğini, 10 Ekim sabahı da Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine kapsamlı füze saldırısı düzenlediğini söyledi.

Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine neredeyse 100 düşman füzesinin fırlatıldığını ifade eden Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve siviller yaralandı. Ukrayna'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanırken bazı bölgelerinde su temini problemleri başladı. Rusya, Ukrayna şehirlerine İran yapımı kamikaze dronlar ile enerji sistemini yok etmeye ve kaos ile panik yaymaya çalışıyor. Bu tür eylemlerle terör devleti, Ukrayna ordusu yerine sivillerle savaştığını gösteriyor. Ukrayna'nın sivillerini öldüren saldırgan Rusya'yı terör devleti olarak tanımaya çağırıyoruz."

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