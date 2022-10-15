Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzların yerleşim yeri yakınlarına inerek yiyecek aradığı anlar görüntülendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye inen 15 kadar domuz, karınlarını doyurmak için yiyecek aradı.

Bir süre mahallede kalan domuzlar, ağaç yapraklarını yiyerek beslendi, ardından da ormana girerek gözden kayboldu.

Domuzların bölgede beslendiği anlar kameraya yansıdı.

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