Fethiye'de teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Çizgi film karakterlerinde neden 4 parmak var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Göcek Mahallesi Ayten Koyu'nda demirli bir teknede yangın çıktığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

Teknenin büyük bölümünü saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı teknede büyük çapta hasar oluştu.

Öte yandan yangın anı cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.